Top 10 Rheinland: Café "Schierhorn" in Nievenheim

Aus Eis lässt sich vieles zaubern. Neben den klassischen Eiskugeln, die die meisten am liebsten im Becher oder in einer knusprigen Waffel essen, lässt sich die erfrischende Süßigkeit auch gut in Torten oder Pralinen verarbeiten. Ein Betrieb, der auch dieses Handwerk beherrscht, ist das Eiscafé Schierhorn in Nievenheim. Denn das Eiscafé ist nicht gleich nur Eiscafé, sondern auch Konditorei. Ein Besuch dort lohnt sich, die Sortenauswahl ist vielfältig – und die Kreationen sind schmackhaft. Das Café Schierhorn verzichtet nach eigenen Angaben übrigens komplett auf künstliche Aromen, Konservierungsstoffe und künstliche Farbstoffe.