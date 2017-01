später lesen Top 10 Rheinland Café Sticherling, Langenfeld Teilen

Twittern







Das Café Sticherling mit eigener Konditorei hat eine lange Geschichte. Das seit 1903 im Zentrum von Erfurt bestehende Café wurde im Krieg zerstört. 1950 eröffneten die Sticherlings in der Nachfolge an der Hauptstraße in Langenfeld ein Café und ersetzten es 1958 durch einen Neubau, der 1988 modernisiert wurde. In vierter Generation führt seit 2011 Jörg Sticherling den Familienbetrieb. Stammbesucher des klassischen Konditorei-Cafés mit einigen Außentischen an einer verkehrsberuhigten Tempo-20-Zone kommen auch von auswärts.