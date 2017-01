später lesen Top 10 Rheinland Café Venga FOTO: Kricke FOTO: Kricke Teilen

Das Venga ist eine der zahlreichen neuen Gastronomien am Opschlag in Kleve. Hier bietet sich das kulinarische Rundumpaket, vom Frühstück bis zum Cocktail am Abend. Die Location ist jung und modern eingerichtet, bietet großzügige Sitzplätze für mehrere Hundert Gäste.