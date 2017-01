später lesen Top 10 Rheinland Café Zicke FOTO: Paul Esser FOTO: Paul Esser Teilen

Twittern







Das Lokal hat einen besonderen Charme. Künstler, Geschäftsleute, Studenten, Marketing- und Medienleute treffen sich gerne hier. Ein bisschen erinnert es an die Bistros in der französischen Hauptstadt. Wer sich im Quartier Latin oder in Saint Germain de Prés wohlfühlt, der tut es auch in dem Lokal in der Carlstadt. Dazu bieten die Gastronomen ausgefallene Weine inmitten von Kunst- und Filmplakaten und ein echtes Wohlfühl-Ambiente. Nur ein paar Meter sind es bis zum Rhein und seiner belebten Promenade.