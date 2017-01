später lesen Top 10 Rheinland CaLevornia in Leverkusen Teilen

Twittern







Warum sich draußen nassregnen lassen, wenn’s drinnen viel angenehmer geht? Im Freizeitbad CaLevornia gibt’s Wasser satt – in allen Formen: in zwei Freizeitbecken mit angenehmen 30°C und Strömungskanal, einer Grotte mit Kinderrutsche, auf der 100 m langen Riesenrutsche mit Video-Projektionen und Blackhole-Abschnitten, im Lehrschwimm- und im Spielbecken (30°C), im Außen- und im Babybecken (32°C). Für Schwimmer gibt’s ein 25 Meter-Becken mit fünf Bahnen (28°C), zum Entspannen laden das Außenbecken mit dreiprozentiger Thermalsole, das Dampfbad oder der Whirlpool ein. Und weil Schwimmen bekanntlich hungrig macht, gibt’s im Bistro Snacks und Leckereien. Auf Heißblüter und Frostbeulen wartet die Park-Sauna im CaLevonria mit verschiedenen Außen- und Innensaunen. Besonders schön für Quasselstrippen: die Kommunikationssauna, in der Reden erlaubt ist.