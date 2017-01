später lesen Top 10 Rheinland CaLevornia in Leverkusen Teilen

Eine großzügige und vielseitige Schwimmlandschaft erwartet die Besucher im CaLevornia in Leverkusen: Zwei Freizeitbecken mit Strömungskanal, Grotte, Wasserpilz, Sprudelbank oder Massagedüsen, eine 100 Meter lange Riesenrutsche mit Video-Projektionen und Blackhole-Abschnitten, Spielbecken mit Sprudeldüsen für die Kids und Babybecken für die ganz Kleinen laden zum Planschen und Spielen ein. Im 25-Meter-Becken, zwei warmen Außenbecken, Dampfbad und Whirlpool kann außerdem geschwommen und entspannt werden. Im angeschlossenen CaLevornia-Park, in dem die Besucher im Sommer zusätzlich eine großzügige Park- und Freibadanlage nutzen können, kommen Saunafreunde in Innen- und Außensaunen und im Saunagarten voll auf ihre Kosten.