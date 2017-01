später lesen Top 10 Rheinland Camping & Freizeitplatz Brachter Wald FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Am Naturschutzgebiet „Brachter Wald“ bedeutet Camping, sich in einer urigen Siedlung mit 84 Stellplätzen für Holzhäuser in Blockhausbauweise aufzuhalten. Natürlich sind auch Campingfreunde mit einem Reisemobil oder Wohnwagen herzlich willkommen. Sogar ein Zweibett- und ein Dreibettzimmer gibt es, beispielsweise für Radwanderer, die von hier aus ihre Touren starten wollen und auf etwas Komfort nicht verzichten wollen. Ein 80 Quadratmeter großes Holzhaus steht für gemeinsame Feiern den Campern zur Verfügung. Eine Caféteria und ein Kiosk mit Waren des täglichen Bedarfs helfen bei der Selbstversorgung.