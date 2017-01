später lesen Top 10 Rheinland Camping Lelefeld FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Auch in Niederkrüchten, am Ortsrand von Elmpt, befindet sich der Campingplatz Lelefeld. Mietwohnwagen ermöglichen hier Naturfreunden, das campen einfach mal auszuprobieren. Dauerstellplätze sind für das ganze Jahr oder für ein halbes Jahr pachtbar. 100 Stellplätze gibt es insgesamt. Hinzu kommen Wohnmobilstellplätze und Zeltplätze. Im Campingshop ist das erhältlich, was man vielleicht zuhause an Zubehör vergessen hat. Romantisch eingebettet zwischen Hecken, Bäumen und Sträuchern, kann man hier die Ruhe genießen.