später lesen Top 10 Rheinland Campingforst am Laarer See Teilen

Twittern







Der Laarer See liegt seitlich der B221 zwischen Brüggen und Niederkrüchten. Inmitten der Natur finden im direkt angrenzenden "Campingforst am Laarer See" Campingfreunde viel Platz, mit Freunden und der Familie ihre Freizeit zu gestalten und Outdoor-Aktivitäten nachzugehen. Als beliebte Treffpunkte der Camper entwickelten sich vor allem der Bouleplatz, der Abenteuerspielplatz und das Grillbistro. Etwas Bequemlichkeit verschaffen die Waschmaschinen und Trockner im großzügig gestalteten Sanitärhaus. Rollstuhlfahrer finden natürlich ein eigenes Bad vor. Eingerichtete Holzchalets können mit bis zu vier Personen gebucht werden.