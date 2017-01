später lesen Top 10 Rheinland Campingplatz Dilborner Mühle FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Ein reiner Dauerstellplatz ist der Campingplatz Dilborner Mühle. Inmitten des Naturparks Maas-Schwalm-Nette suchen hier Campingfreunde Erholung vom Alltagsstress. Die Lage zwischen Niederkrüchten und Overhetfeld bietet sich auch für naturnahe Ausflüge in die Niederlanden an. Gesamt hat der Platz eine Fläche von 70.000 Quadratmetern, die sich in einem 2.800 Hektar großen Wald befinden. Eine Gaststätte und ein Kiosk versorgen die Camper. Zwei behindertengerechte Sanitärhäuser mit Waschmaschine und Wäschetrockner erfüllen die Bedürfnisse der Gäste. Hunde sind auf dem Platz erlaubt.