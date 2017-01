später lesen Top 10 Rheinland Canoo FOTO: Bernd Schaller FOTO: Bernd Schaller Teilen

Fernab vom Trubel der Innenstadt liegt das Canoo am Robert-Lehr-Ufer. Mit Blick aufs Wasser lässt es sich dort an den Wochenenden wunderbar brunchen. Für Geburtstage Hochzeiten wird das Restaurant-Schiff zur geschlossenen Gesellschaft. Bei gutem Wetter kann man die Sonne in Korbstühlen auf dem Außendeck genießen. Bietet Sitzplätze für bis zu 150 Gäste.