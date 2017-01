später lesen Top 10 Rheinland Carlsplatz FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Op'm Carlsplatz – wo denn sons? - sagt der Düsseldorfer, denn der Wochenmarkt im Herzen der Stadt der Carlsplatz, lange Zeit hieß er Karlplatz, ist der älteste noch betriebene Marktplatz in Düsseldorf. Mit der Erhebung zur Stadt im Jahre 1288 erhielt Düsseldorf Stadt- und Marktrechte. Der Markt am Carlsplatz wurde 1482 durch Herzog Wilhelm als sechstägiger Jahrmarkt bewilligt. Er liegt südlich der Altstadt, in der Carlstadt.