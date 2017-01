später lesen Top 10 Rheinland Céilí Dance-Ensemble & Image Theaterensemble: FOTO: Wilbert Schiffeler FOTO: Wilbert Schiffeler Teilen

Unter der Leitung von Diplom-Sportwissenschaftlerin Yvonne Leuveld trainieren unter dem Dach des DJK Nierswacht-Odenkirchen an der Trainingsstätte Wiedemannstraße in Odenkirchen zwei Tanztruppen, das Irisch Dance-Ensemble „Céilí“ und das „Image-Theater-Ensemble“. Die semiprofessionellen Tanztheater- und Musicalproduktionen beider Gruppen gehen gelegentlich zu Gastauftritten und auf Tourneen im In- und Ausland. Das Image-Ensemble ist dem Mönchengladbacher Publikum mit der mittlerweile fünften Produktion, „Der Wunschpunsch“ bekannt.