Top 10 Rheinland: C.Girardi & Famiglia, Haan

In einer früheren Lagerhalle hat Familie Girardi ihr Feinkost-Geschäft eingerichtet. Wer das neu ausgebaute Ladenlokal an der Ohligser Straße 62 d betritt, wird durch die Gänge geradewegs auf das Herzstück des italienischen Feinkostgeschäfts, die große Theke, geführt. 300 bis 400 Artikel hat das italienische Feinkostgeschäft in seinem Sortiment. Sie werden auf rund 200 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert. Dem Kunden direkt in den Blick fällt die große Theke. „Wir schneiden unsere Wurst und den Käse frisch auf“, sagt Carmela Girardi. Die Kundschaft ist gemischt, von Jung bis Alt.