Top 10 Rheinland: Cheerleader-Team "Silver Passion"

Zweimal in der Woche trainiert das Senior-Cheerleader-Squad „Silver Passion“ der American Sports in Mönchengladbach. Elemente aus Turnen, Akrobatik und Tanz werden mit Anfeuerungsrufen bei den Spielpausen der Seniors und der U19-Mannschaft zur Aufführung gebracht. Die schwungvollen Choreografien mit den silbernen Pom-Poms werden vom Squad in Eigenregie entwickelt. Mit „Silver Moon“ gibt es auch eine Nachwuchs-Mannschaft für jüngere Mädchen. Es gibt regelmäßige Castings, aber die Tänzerinnen von „Silver Passion“ freuen sich auch über Bewerbungen während der laufenden Saison.