Top 10 Rheinland: Chempark Dormagen

Ein riesiges Areal, das aus dutzenden Produktionshallen, Schornsteinen und Rohrleitungen besteht. Schon von Weitem ist der Chempark, der bei Dunkelheit hell erleuchtet ist, zu sehen. Das Betreten des Werksgeländes ist nicht möglich, doch auch vom Ort Hackenbroich oder umliegenden Straßen können gute Fotos gelingen. Besonders beliebt ist das charakteristische Bayer-Kreuz, das mitten im Chempark auf einem größeren Produktionsgebäude aufgestellt ist und nachts hell in den Himmel ragt. Besonders interessant wirkt dieses Motiv in der Dämmerung, für Fotos reichen dann auch kürzere Belichtungszeiten. Eine Herausforderung ist es lediglich, den richtigen Standpunkt zu finden. Dafür bieten sich neben der Europastraße (K18) auch der „Hoyer“-Parkplatz an der Alte Heerstraße an.