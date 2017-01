später lesen Top 10 Rheinland China-Ausstellungen in Duisburg FOTO: privat FOTO: privat Teilen

„China 8 - Zeitgenössische Kunst aus China an Rhein und Ruhr“ ist eine weltweit einmalige Verbundausstellung, bei der in acht nordrhein-westfälischen Städten Werke von rund 120 zeitgenössischen Künstlern aus China präsentiert werden. Als einzige Stadt ist Duisburg gleich mit zwei Museen an „China 8“ beteiligt, nämlich mit dem Museum Küppersmühle am Innenhafen und dem Lehmbruck-Museum im Kant-Park in der Innenstadt.