Top 10 Rheinland: Chrisboomschmücker, Monheim

Die Monheimer Gelehrten streiten sich noch, ob es sich bei den Chrisboomschmückern um einen Karnevalsverein mit angeschlossenem Weihnachtsbaumverkauf handelt oder um einen Weihnachtsbaumverkauf mit Rosenmontagszugwagen. Egal, in Monheim ist der Standplatz der Chrisboomschmücker am Raiffeisenmarkt am Heerweg ein beliebter Treffpunkt vor dem Fest. Täglich von 9 bis 19 Uhr bietet der Verein hier Nordmanntannen und schlanke Frasertannen an – „solange, bis alle verkauft sind“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Kreuer. „Das kann Heiligabend sein, aber auch ein paar Tage früher.“