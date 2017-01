später lesen Top 10 Rheinland Christkindchenmarkt, Leverkusen Teilen

Kurz vor Start der Adventszeit beginnt am 23. November der 38. Christkindchenmarkt in der Leverkusener City und dauert übers Fest hinaus: An 37 Tagen gibt flüssige und feste Gaumenfreuden – kleine Auswahl: tschechische Baumstriezel, Leckeres vom BBQ-Smoker, Schmankerl von der österreichischen Öko-Jausestation und Highland-Punsch. Dazu Geschenkartikel und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Eine Besonderheit in Wiesdorf: Es gibt (wieder) eine Silvesterparty im Winterdorf (Eintritt frei). Denn: Während der Christkindchenmarkt am 30. Dezember schließt, bleibt das Winterdorf auch im neuen Jahr geöffnet. Für Internetsurfer und Selfieverschicker: Auf dem Marktareal gibt es freies Wi-Fi.