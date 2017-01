später lesen Top 10 Rheinland Christkindchenmarkt Wiesdorf Teilen

Ein klassischer Weihnachtsmarkt in der City von Leverkusen, der 2010 eine Überarbeitung erfahren hat, im vergangenen Jahr kamen rund eine Millionen Besucher. In adventlich geschmückten Holzhäuschen bieten rund 60 Beschicker Dekorationen, Krippenfiguren und vieles mehr feil. Damit Eltern in Ruhe über den Markt schlendern können, gibt’s für junge Gäste die Wichtelwerkstatt, in der Kinder von vier bis zehn Jahren betreut werden. Vor dem Einkaufszentrum Rathaus-Galerie ist das Winterdorf aufgebaut, das mit kulinarischem Angebot in den Blockhütten aufwartet. Rund 70 abwechslungsreiche, heiter bis besinnliche Programmpunkte während der Adventszeit sorgen für die richtige Stimmung bei den Besuchern. Besonderer Hingucker: Die Weihnachtspyramide. Besonderes Angebot: Der Markt dauert über Weihnachten hinaus bis zum 30. Dezember. Zeit genug, auch nach Weihnachten noch einmal in Ruhe einen Glühwein zu trinken.