Top 10 Rheinland: Christuskirche Dormagen

Die alte Orgel von 1964 wurde 2015 durch eine neue Orgel ersetzt, die nun näher an die Emporen-Brüstung herangerückt ist – und den ganzen Raum bespielt. Der Spieltisch ist unten neben dem Altarraum. Der mutige und unkonventionelle Entwurf des Stuttgarter Architekten Aaron Werbick, in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Kantor Christian Stähr, ist vom Presbyterium gebilligt worden. Orgelpatenschaften können übernommen werden. Die Orgelbaufirma Kampherm hat die technische Ausführung des Neubaus übernommen, Orgelbaumeister Tilman Trefz aus Stuttgart hat sie intoniert. Die neue Orgel hat 2216 Pfeifen (650 neue) und 41 Register. Auf ihr werden regelmäßig Konzerte gespielt – zum Beispiel im Rahmen der „Reihe 8“ an jedem achten Tag im Monat (außer Rosenmontag, 8. Februar 2016). Die neue Orgel klingt deutlich besser als die alte, die Töne wirken kräftiger.