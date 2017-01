später lesen Top 10 Rheinland CinemaxX Krefeld Teilen

Twittern







„Mehr als Kino“ heißt es bei CinemaxX in Krefeld. Als einer der einzigen Kinos in der Stadt bietet das CinemaxX tagtäglich mehr als 20 Kinofilme zur Auswahl. Im September 1997 wurde das Kino zentral gelegen am Hauptbahnhof in Krefeld eröffnent. Das Kino ist gut durch diversen S-Bahnen, U-Bahnen und Buslinien erreichbar. Direkt neben dem Kino befindet sich ein Parkhaus, wo es genügend und günstige Parkmöglichkeiten gibt.