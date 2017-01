später lesen Top 10 Rheinland City-Kirche St. Peter und Paul in Grevenbroich Teilen

Sie liegt mitten in der Stadt, direkt am Marktplatz. Und sie hat Anziehungskraft – vor allem für Menschen, die im Alltagstrubel abschalten wollen und sich bei Stille entspannen möchten. Die City-Kirche in Grevenbroich bietet dafür einen guten Raum. Wer die große Eingangstüre an der Marktseite schließt, begibt sich sofort in einen sehr geräuscharmen Raum, in dem Stille grundsätzlich oberstes Gebot ist. Immer wieder kehren dort auch Gläubige ein, um in ein paar ruhigen Minuten leise Gebete zu sprechen. Die Kirche ist aber auch wegen ihrer zentralen Lage bei vielen Grevenbroichern beliebt. In der Regel befinden sich außerhalb der Messezeiten auch nur sehr wenige Menschen in dem Gotteshaus.