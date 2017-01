Top 10 Rheinland: Comedy Arts Festival

Der August endet humorvoll: Das internationale Comedy Arts Festival findet von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. August, statt. Die Freiluft-Veranstaltung, die vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde, ist 2014 aus Kostengründen vom Kastellplatz in die neue Festivalhalle am Solimare in Moers umgezogen.

Das Programm hat für Humorfans viel zu bieten. Am Donnerstag, 27. Mai, sorgt die Amsterdam Klezmer Band für musikalischen Spaß. Am Freitag und Samstag wollen Künstler wie „Bürger from Hell“, Yllana aus Spanien, Superbuffo aus der Schweiz und Rebell Comedy aus Deutschland das Publikum zum Lachen bringen. In einem humorvollen Duell stehen sich die Comedians La Signora und Helmut Sanftenschneider gegenüber. Am Comedy-Sonntag steht ein Solo von Hagen Rether auf dem Programm.

Ein Comedy-Festival, das seit 40 Jahren stattfindet, kann einfach nicht schlecht sein.