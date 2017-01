später lesen Top 10 Rheinland Covent Garden Teilen

Twittern







Frühaufstehen tut gar nicht so weh, in Unterbilk kann es sich sogar lohnen. Den sehr anständigen Kaffee und die leckeren Backwaren auf den wenigen Quadratmetern des "Covent Garden" gibt es wochentags nämlich schon ab 7.30 Uhr. Das in Backstein-Optik gehaltene Café überzeugt durch Zurückhaltung mit Schnörkel und ist ebenso wie für den Start in den Tag wie für eine nette Pause am Wochenende geeignet.