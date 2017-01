später lesen Top 10 Rheinland Currytime by Dinea Teilen

Twittern







Außen-Snackfenster nennt Dinea sein Imbiss-Angebot am Eingang zu Galeria Kaufhof. Das Angebot ist nicht speziell auf Krefeld abgestimmt, sondern auch in anderen Städten in Kombination mit dem Kaufhaus zu finden. Selbstverständlich im Angebot: Pommes-Currywurst. Wer am Snackfenster den Klassiker bestellt, bekommt das Sparmenü für 3,60 Euro. Einzeln kostet eine Currywurst 2,60 Euro, eine kleine Pommes 1,50 Euro und eine große zwei Euro.