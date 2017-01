später lesen Top 10 Rheinland Da Forno Teilen

Twittern







Die Eisdiele Da Forno an der Schwerinstraße in Pempelfort ist Kult – und das schon seit mehr als 100 Jahren. Wenn Chef Daniele Da Forno sein Saxophon aus der Hand legt und gegen die Schürze eintauscht, schwingt immer auch ein wenig Wehmut mit. Denn es war sein Großvater Pietro, der im zarten Alter von 19 Jahren das erste Eis noch provisorisch aus dem Straßenwagen verkaufte. Das Geschäft blieb in Familienhand, jetzt bedienen Daniele und sein Bruder Francesco in dem kleinen Café, bieten 18 verschiedene (selbst hergestellte!) Eissorten von Nougat Torrone bis Croccantina al Rum an, zusätzlich auch das eine oder andere warme Gericht - und natürlich einen der besten Espresso der Stadt.