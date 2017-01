später lesen Top 10 Rheinland Das "Bebop" in Kaarst Teilen

Zu den besten Jugendtreffs im Rhein-Kreis zählt auch das Kaarster "Bebop". Direkt am Schulzentrum gelegen, wird es in der Mittagspause gerne von Schülern der Oberstufe angesteuert. Außerdem finden dort regelmäßig Veranstaltungen satt, die bei den Jugendlichen ziehen. Das Jugendzentrum ist eines der wenigen im Rhein-Kreis, die für die Schüler auch schon vormittags öffnen. Besonders beliebt sind Snacks und Getränke, die dort frisch zubereitet werden. Seit 1998 ist der Verein "Bebop Kaarst" Träger der Einrichtung. Neben der Versorgung von Schülern gehören auch Kurse und Projekte für andere Kinder und Jugendliche zum Alltagsgeschehen im wohl bekanntesten Kaarster Treff, aus dem – so wird es von vielen gewünscht – auch ein mobiler Jugendtreff hervorgehen soll, der die Kinder und Jugendlichen da abholt, wo sie sich sonst aufhalten. Geöffnet hat das "Bebop" montags von 11 bis 14 und von 14 bis 20.30 Uhr, dienstags und mittwochs von 9.30 bis 14 und von 14.30 bis 21 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 14.30 Uhr sowie freitags von 9.30 bis 20.30 Uhr. Zudem bietet das Zentrum sonntags von 14 bis 18 Uhr eine "offene Tür" an.