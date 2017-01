später lesen Top 10 Rheinland Das Café Kalusch in Benrath Teilen

Das Café, das innen und außen ein wenig aus der Zeit gefallen ist, liegt an einem der wohl trubeligsten Fleckchen in Benrath: direkt neben der Haltestelle Urdenbacher Allee. Wer mit dem Bus kommt und Erledigungen im Dorf machen will, steigt hier ein und aus und baut dabei gerne mal einen Halt im Café Kalusch ein, entweder im zweigeteilten Innenraum oder im kleinen Außenbereich. Wer’s lieber herzhaft mag: Zwischen 12 und 14.30 Uhr gibt es Mittagstisch, vor allem deutsche Hausmannskost. Passend zum Interieur der 1960er-Jahre