Top 10 Rheinland: Das Café "Kultus" in Grevenbroich

Den Band-Nachwuchs fördern – das hat sich der Stefan Wehlings als Betreiber des Jugendcafés auf die Fahne geschrieben. Im "Kultus" bietet er jungen Talenten eine Plattform, die sich bei unterschiedlichen Veranstaltungsreihen präsentieren können. Die Konzerte sind immer gut besucht. Was bei den Besuchern besonders gut ankommt: die Wohnzimmer-Atmosphäre. Das „Kultus“ ist liebevoll eingerichtet, die kleine Bühne ist dem Publikum sehr nahe. Das Licht ist gedämmt, das gesamte Ambiente sehr gemütlich. Beliebt ist das moderne Lokal in erster Linie bei jüngeren Menschen, jedoch sind häufig auch Besucher mittleren Alters vertreten und hören sich die Musik an. Das „Kultus“ zählt zu den Lokalen, die die Grevenbroicher Innenstadt mit ihrem Angebot aufwerten.