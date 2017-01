später lesen Top 10 Rheinland Das Clemens-Sels-Museum Neuss Teilen

Frisch nach seinem Umbau wiedereröffnet lädt das Museum Kulturinteressierte ein, in den Werken verschiedener Künstler zu versinken. Das Museum am Neusser Obertor zählt zweifelsfrei zu den ruhigsten Orten im Rhein-Kreis und bietet den Besuchern zugleich viele Dinge zum Entdecken. Wer etwas mit Muße betrachten will, ist dort genau richtig. Das Reden oder gar Rufen ist dort verpönt – an manchen Stellen auch verboten. Schließlich sollen die Besucher die Kunstwerke auch auf sich wirken lassen können. Zu sehen sind dort übrigens Kunstwerke vom Mittelalter bis zum Barock sowie einige Malereien der Niederländer. Darunter sind auch immer Werke, die Teil einer Sonderausstellung sind.