später lesen Top 10 Rheinland Das "Greyhound/Pier I" am Neusser Hafen Teilen

Twittern







Das Café "Greyhound" war jahrelang am ehemaligen Busbahnhof die zentrale Anlaufstelle für Jugendliche. Als es in einen Teil der umgebauten Cretschmar-Hallen am Hafenbecken Eins umziehen musste, weil am Busbahnhof das Romaneum gebaut wurde, behielt der Treff den Namen bei, ergänzte ihn aber um den Hinweis "Pier I" – als Hinweis auf den Standort. Träger ist das städtische Jugendamt. Die Besonderheit: Regelmäßig finden dort Kurs- und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche statt. Außerdem organisiert die Einrichtung auch Ferienfreizeiten, die bei vielen der jungen Besucher sehr gut ankommen und bereits Wochen vorher stark gefragt sind. Sie sind übrigens Teil der städtischen Stadtranderholung. Geöffnet ist das "Greyhound" montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr.