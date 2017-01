Top 10 Rheinland: Das Hallenbad Korschenbroich

Schwimmfreunde können sich auch in Korschenbroich austoben. Genauer gesagt: an der von-Bodelschingh-Straße, im städtischen Hallenbad. Das lockt Besucher mit Sport- und Lehrschwimmbecken sowie einem Babybecken mit einer Wassertemperatur von 32 Grad. Es gibt einen Ein-Meter- und einen Drei-Meter-Sprungturm, außerdem ist ein Außenbereich mit Liegewiese vorhanden. Der ist gerade im Sommer stark frequentiert, wenn die Temperaturen ansteigen und Abkühlungen gefragt sind. Für ein städtisches Hallenbad ist das Korschenbroicher Bad relativ gut ausgestattet. Alle Altersgruppen werden berücksichtigt. Überwiegend wird es jedoch von Schulen und Vereinen genutzt. Im Gegensatz zu vielen anderen Bädern ist es aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Eintrittspreise: für Erwachsene 2,80 Euro, für Kinder und Jugendliche 1,50 Euro

Schönes Bad in Korschenbroich. Besucher sollten sich jedoch über die Öffnungszeiten informieren. Die Stadt aktualisiert die Angaben auf ihrer Homepage ständig. Wer gerne in Ruhe schwimmt oder das Schwimmen lernen will, ist dort genau richtig.