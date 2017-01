später lesen Top 10 Rheinland Das Haus der Jugend in Neuss Teilen

Das Haus der Jugend am Hamtorwall – direkt am Omnibusbahnhof gelegen – öffnet dienstags bis freitags von 14 bis 20 beziehungsweise 21 Uhr seine Pforten. An den Wochenenden stehen unterschiedliche "Events" auf dem Programm, die immer wieder wechseln. So treten im Haus der Jugend regelmäßig Nachwuchs-Bands auf. Außerdem gibt es Theateraufführungen oder einen Skater-Contest, der in diesem Haus ausgerichtet wird. Das Haus der Jugend wurde mit Unterstützung der "Aktion Mensch" zu einer inklusiven Einrichtung umgewandelt. Interessant: Wer nicht weiß, wo er seine Geburstagsparty ausrichten soll und unter 25 Jahre alt ist, kann dort Räume mieten. Infos dazu gibt es auf der Homepage der Einrichtung.