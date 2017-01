später lesen Top 10 Rheinland Das Haus Katz in Jüchen Teilen

Früher war es die Heimat des Geschlechts „von Katz“, heute ist es eines der bedeutendsten Bauwerke im Gemeindegebiet von Jüchen. Und sogar eine gefragte Hochzeits-Location. Dass das Haus Katz einmal zu so einem „Schmuckstück“ wird, damit hätte Mitte der 1970er Jahre noch niemand gerechnet. Damals schlummerte das markante Gebäude an der Alleestraße in einem Dornröschenschlaf und verfiel im Laufe der Jahre, weil es damals bereits einige Zeit nicht mehr genutzt worden war. 1978 hat es sich eine Bürgerinitiative zur Aufgabe gemacht, das Haus zu retten und in das knallgelbe Gebäude zu verwandeln, dass heute so etwas wie das Wahrzeichen der Gemeinde ist – natürlich neben Schloss Dyck. Die Restaurierung des Hauses Katz hat bis Anfang der 1980er Jahre gedauert, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Noch heute tagt dort der Gemeinderat – und außerdem haben sich viele Brautpaare im Haus schon das Ja-Wort gegeben.