Top 10 Rheinland: Das Japanische Eko-Haus

Das Japanische Eko-Haus FOTO: Thomas Busskamp FOTO: Thomas Busskamp

Einen Gegenpol zum hektischen Treiben der Großstadt haben die Japaner mit ihrem Eko-Haus geschaffen. In der buddhistischen Tempelanlage, den japanischen Gärten und im Haus im traditionellen Baustil (mit einem Raum für Teezeremonien) wird man wie von selbst in einen stressfreien Modus versetzt und erhält gleichzeitig Einblicke in die japanische Kultur. Eröffnet wurde das japanische Kulturzentrum 1993, seitdem pflegen dort Tausende japanisch-stämmige Menschen aus Düsseldorf und der Region ihre Gebräuche und Kultur. Menschen anderer Herkunft können sich mit der Kultur aus Fernost vertraut machen, in Spaziergängen und Führungen, aber auch in Kunst- und Kulturausstellungen, Konzerten und bei Filmvorführungen.