Top 10 Rheinland: Das "Just-In" in Rommerskirchen

Natürlich gibt es nicht nur in den Städten des Rhein-Kreises Jugendtreffs. Auch in der Gemeinde Rommerskirchen bietet eine Einrichtung Kindern und Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Ein Beispiel ist das "Just-In" an der Kirchstraße, dessen Träger die Katholische Jugendagentur ist. Bekannt ist dieses Jugendzentrum vor allem für seine tollen Halloweenpartys, die dort beinahe jedes Jahr gefeiert werden. Bei den jungen Besuchern kommen die Sausen immer sehr gut an, außerdem steht der Spaßfaktor bei fast allen Aktionen im Mittelpunkt. Die Betreuer haben ein Auge auf die Kinder, die sich im "Just-In" auch mal so richtig austoben können. Geöffnet ist die Einrichtung für Kinder ab sechs Jahren montags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr, montags und mittwochs von 19 bis 21.30 Uhr wird das Zentrum Treffpunkt für Jugendliche ab 14 Jahren.