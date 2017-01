später lesen Top 10 Rheinland Das Kabarett-Programm in Kaarst Teilen

So gilt zum Beispiel das Komiker-Duo Emmi & Willnowsky als unzertrennlich. Die beiden wollen die Besucher mit ihren komischen Gags am 18. Dezember begeistern. Für den 19. Dezember haben sich die „Golden Voices of Gospel“ angemeldet, die ihr Publikum mit einem spannenden Gospel-Konzert begeistern wollen. Doch damit nicht genug: Die Künstler wollen auch ihr Publikum mit ins Programm einbeziehen. Am 20. Dezember tritt der Musikkabarettist Armin Fischer im Albert-Einstein-Forum auf, am 23. Dezember bildet die Kaarster Kultband „In Beetween“ den Abschluss des diesjährigen Kulturprogramms im Forum. Ihr Auftritt hat lange Tradition in der Stadt und wird von den Besuchern sehr geschätzt. Die sollten sich schnell Restkarten besorgen – einige der Veranstaltungen stehen bereits kurz vor dem Ausverkauf.