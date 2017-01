später lesen Top 10 Rheinland Das Kloster Knechtsteden Teilen

Wer möchte, kann an einer Führung über das Gelände teilnehmen. Interessierte haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich einen Eindruck vom Kräutergarten zu verschaffen oder im Wald spazieren zu gehen. Das Naturerlebnis wird durch die Biologische Station abgerundet. Das ganze Jahr über laden darüber hinaus auch kulturelle Veranstaltungen zu einem Besuch ein. Erwähnenswert sind insbesondere der sogenannte Theatersommer vom 24. Juli bis zum 8. August sowie das Festival „Alte Musik“ im September. In der Galerie-Werkstatt haben zudem einige Künstler ihre Ateliers eingerichtet. Natürlich gibt es auch einen Spielplatz für Kinder, auf dem sie sich richtig austoben können. Der Eintritt ist abgesehen von den Kulturveranstaltungen frei. Wer Interesse an einer Führung hat, sollte sich telefonisch unter 02133 8690 melden. Infos gibt’s im Internet unter www.foerderverein-knechtsteden.de. Eine gute Möglichkeit zum Einkehren gibt es im Klosterhof Knechtsteden (geöffnet täglich von 11 bis 22 Uhr). Das Lokal bietet einen großen Biergarten.