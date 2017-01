später lesen Top 10 Rheinland Das Logo-Lino in Neuss Teilen

Twittern







Auf der Furth gibt es seit einigen Jahren eine Indoor-Spielhalle, das Logolino. Dort werden für Gruppen mit Kindern im Alter ab fünf Jahren Kindergeburtstage organisiert. Der Spaßfaktor auf dem Indoor-Spielplatz ist sehr hoch. Dort können sich die Kleinen richtig austoben, auf Hüpfburgen springen, im Ball-Bad wühlen und klettern. Darüber hinaus stehen auch einige kleine Fahrzeuge bereit, mit denen die Kinder durch die Halle fahren können. Das Areal eignet sich auch für größere Gruppen zum Spielen. Auf Wunsch sorgt das Logo-Lino auch für Verpflegung. Wer dort Geburtstag feiern möchte, muss sich allerdings an die Öffnungszeiten des Spielplatzes halten. Diese sind dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und in den Ferien von 11 bis 19 Uhr. Außerdem hat der Spielplatz auch in den Ferien montags geöffnet. Die Eintrittspreise sind vom Wochentag abhängig und bewegen sich zwischen 4,50 und 9,50 pro Person. Für die Besitzer einer Kreis-Familienkarte gibt es zudem Ermäßigungen.