Top 10 Rheinland: Das Naherholungsgebiet Jröne Meerke

Das Naherholungsgebiet Jröne Meerke auf der Neusser Furth, das nach dem See einer ehemaligen Kiesgrube benannt ist, beheimatet die einzige etablierte Schneegans-Population in Westeuropa. Das hat in den vergangenen Jahren zu großen Problemen geführt, weil die Anzahl der Tiere zu groß wurde für das kleine Gewässer. Die Stadt bemüht sich inzwischen, die Zahl der Tiere zu begrenzen, zum Beispiel durch Entnahme von Eiern aus den Brutgelegen. Aber schön sind die Gänse trotzdem – auch wenn sie ursprünglich in Neuss nicht heimisch sind. Zu beobachten sind sie vom Frühjahr bis in den Herbst, dann ziehen sie in den Norden. Das Füttern der Tiere ist verboten. Der Eintritt ist frei.