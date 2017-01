später lesen Top 10 Rheinland Das Neusser Südbad Teilen

Eines der schönsten Schwimmbäder im Rhein-Kreis ist das Südbad der Stadtwerke Neuss in Reuschenberg. Das Bad befindet sich direkt neben der Eissporthalle und besticht durch einen großzügigen Außenbereich. Das Dach des Südbades kann genauso wie das des Nordbades im Handumdrehen geöffnet werden, so dass die Gäste unter freiem Himmel schwimmen können. Möglich macht das ein Cabriodach. Bei den Besuchern kommt diese Möglichkeit sehr gut an. Das ganze Jahr über können sich Schwimmfreunde im Südbad austoben – und zum Beispiel ihre Geschwindigkeit auf einer Wasserrutsche optimieren. Die wird jedem angezeigt. Außerdem sind Teile des Außenbereichs das ganze Jahr über geöffnet. Sobald die Temperaturen steigen und die Wetterlage es zulässt, öffnen die Stadtwerke auch das eigentliche Freibad, in dem Schwimmer auch vom Zehn-Meter-Turm springen können. Darüber hinaus ist im Südbad eine Textilsauna vorhanden. Zur Entspannung haben die Stadtwerke verschiedene Massagedüsen unter Wasser installiert. Kinder und Jugendliche können im Bad ihr Schwimmabzeichen machen, beim Baby- und Kleinkinderschwimmen können Eltern auch hier Unterwasserfotos von ihren Kleinen machen lassen.