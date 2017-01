später lesen Top 10 Rheinland Das Neusser Vogthaus Teilen

Das Vogthaus ist regelmäßig bei der zweimal im Jahr stattfindenden "Lokalrunde" dabei und präsentiert in diesem Zusammenhang auch im Herbst Livemusik. Als Brauereiausschank der Frankenheim-Brauerei ist das Vogthaus übrigens Mitveranstalter beim jährlichen "Räuberabend" in Neuss ¬– und hatte die kölschen Stimmungsmacher bereits mehrfach live bei sich zu Gast. Damit erreicht das Vogthaus ein gemischtes Publikum, darunter viele junge Menschen. Das Konzept des Hauses zieht, inzwischen genießt das Vogthaus Kultstatus in Neuss und ist auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.