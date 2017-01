später lesen Top 10 Rheinland Das Obertor Teilen

Ein Ort, an dem sich begeisterte Fotografen richtig austoben können, ist das Areal um das Neusser Obertor. Als Teil einer ehemaligen Stadtbefestigung erinnert es heute in Teilen an eine Burg. Gute Fotos gelingen insbesondere dann, wenn es noch nicht ganz dunkel ist, die Sonne aber nicht mehr zu sehen ist. Natürlich ist das Gebäude an sich schon sehr fotogen. Wer Lust hat, kann aber auch vorbeifahrende Straßenbahnen mit ins Bild einbeziehen. Bei Langzeitbelichtungen ziehen die Lichter der rollenden Bahnen Streifen in Weiß und Rot durchs Bild und führen elegant am Obertor vorbei. Das macht die Kulisse einzigartig und bei vielen Fotografen sehr beliebt. Wer solche Aufnahmen machen will, sollte ein Stativ dabei haben und sich genau so positionieren, dass die Straßenbahnen in nicht allzu großem Abstand an der Kamera vorbeifahren. Im Winter verleihen die kahlen Äste der angrenzenden Bäume dem Foto eine besondere Atmosphäre.