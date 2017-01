später lesen Top 10 Rheinland Das "OkieDokie" in Neuss Teilen

Direkt am Neusser Hafen gelegen, zählt die Musikkneipe "OkieDokie" seit etlichen Jahren zu den wichtigsten Adressen für Musikfans in Neuss und Umgebung. Regelmäßig treten dort Bands aller Art auf und heizen ihrem Publikum ordentlich ein. Die Kneipe genießt Kultstatus, jedes Wochenende ist dort mächtig was los. Das „OkieDokie“ ist gemütlich eingerichtet und bietet genügend Platz. Besucher können dort ihren Abend bei leckerem Bier ausklingen lassen. Besonders ist die Lage an der Hammer Landstraße, die nicht weit von der Innenstadt entfernt ist. Immer wieder schweifen Nachtschwärmer in Richtung "OkieDokie" ab und genießen dort die Abendstunden. Das Publikum ist gemischt, das Angebot richtet sich nicht an spezielle Altersgruppen. Auch bei jungen Leuten ist die Kneipe beliebt.