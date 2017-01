später lesen Top 10 Rheinland Das Quirinus-Münster in Neuss Teilen

Eine Ruhe-Oase mitten in der Stadt ist das Neusser Quirinus-Münster. Es ist nicht nur das Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein zentraler Punkt für viele Gläubige. Ruhig ist es vor allem in der Krypta der romanischen Kirche, die jeden Tag von vielen Menschen besucht wird. Der Ort hat allerdings so viel Ausstrahlungskraft, dass es fast nie laut in der Kirche ist. Erreichbar ist das Münster übrigens am besten über Freithof oder den Marktplatz. Manche Menschen machen auch einen Abstecher zu dem Gotteshaus von der Fußgängerzone aus. 2009 wurde die Kirche übrigens von Papst Benedikt XVI in den Stand einer Basilica minor erhoben. Das macht die spätromanische Kirche natürlich zu einem ganz besonderen Ort, in dem Stille hohe Priorität hat.