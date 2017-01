später lesen Top 10 Rheinland Das Rheinische Landestheater in Neuss Teilen

Twittern







Das Theater wirbt mit „Vorstellungen für die ganze Familie“. Auf dem Plan stehen zum Beispiel „Das doppelte Lottchen“ von Erich Kästner, wo sich Lotte und Luise zufällig in einem Ferienheim treffen und verblüffende Gemeinsamkeiten feststellen. Dieses Stück bringen die Schauspieler am 27. Dezember um 14 Uhr auf die Bühne. Die Produktion ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und dauert 70 Minuten ohne Pause. Das 40-minütige Kinderstück „1:0 für Robin Hood“ eignet sich schon für Kinder ab vier Jahren und wird am 26. Dezember um 15 Uhr im Studio des Rheinischen Landestheaters zu sehen sein. Die Handlung: Auf einer Parkbank in einem englischen Garten sitzen zwei Männer. Plötzlich packt einer von ihnen eine Gitarre aus und singt ein Lied: Die Ballade vom Räuber Robin Hood, dem besten Bogenschützen von ganz England. Beide tauchen ganz ein in die Welt des liebenswerten Königs der Diebe vom Sherwood Forest.