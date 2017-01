später lesen Top 10 Rheinland Das Rheinische Landestheater Neuss Teilen

Twittern







Das Rheinische Landestheater (RLT) ist das größte reisende Schauspieltheater in Nordrhein-Westfalen. Am 16. Dezember 2000 wurde die neue Spielstätte des RLT, das bis dato seine Bühne an der Drususallee hatte, im ehemaligen Einkaufszentrum Horten an der Oberstraße eröffnet. Die architektonische Gestaltung des Gebäudes mit Panoramafenstern und einer Lichtdramaturgie wurde vom Ministerium für Bauen und Verkehr NRW und der Architektenkammer des Landes NRW 2005 als „vorbildlicher Bau des Landes“ ausgezeichnet. Kernstück des Hauses ist das Theater mit dem Schauspielhaus im ersten Obergeschoss. Der steil ansteigende Theatersaal bietet von allen 443 Plätzen eine gute Sicht auf die Bühne. Das weitläufige Foyer des Theaters bietet einen Blick auf die Stadt mit dem Quirinus-Münster. Dieser Raum ist nicht nur Pausenfoyer, sondern auch Veranstaltungsraum. Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich eine Studiobühne, die oft für kleinere und zeitgenössische Stücke sowie das Kinder- und Jugendtheater genutzt wird.