Top 10 Rheinland: Das Schlossbad in Wickrath

Die sieben Becken des Frei- und Hallenbades „Schlossbad Niederrhein“ der NEW-AG in Mönchengladbach-Wickrath stehen für Badespaß pur. Sowohl der Innenbereich als auch Teile des Außengeländes sind ganzjährig geöffnet. Action garantiert der 80 Meter lange Wildwasserkanal, der ab dem zehnten Lebensjahr genutzt werden kann. Das „Schlossbad“ verfügt zudem über einen Gastronomiebereich, in dem sich Schwimmfreunde stärken können. Der Freizeitspaß ist in diesem Bad garantiert – und zwar zu jeder Jahreszeit. Auch Erwachsene Schwimmer können den Wasserkanal nutzen, der für einen kurzen Adrenalin-Kick sorgen dürfte. Aber auch die Schwimmer, die gerne entspannt ihre Bahnen ziehen, kommen dort voll auf ihre Kosten.