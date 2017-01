später lesen Top 10 Rheinland Das Sonnenbad in Rommerskirchen Teilen

Das Sonnenbad in Rommerskirchen ist ein Hallenbad, in dem Besucher sich unter Wasser an speziellen Massagedüsen entspannen können. Außerdem gibt es einen Wasserfall. Im Angebot sind einige Schwimmkurse, für die ganz Kleinen gibt es sogar ein Babyschwimmen und Spiele-Vormittage mit dem großen Wassertier „Doggy“. Besucher schätzen auch die „Acqua-Fitness“. Vor dem Bad gibt es kostenlose Parkplätze.